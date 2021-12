Materiali di recupero e maestria artigiana per le decorazioni natalizie a Casalanguida

Decorazioni natalizie all'insegna dell'artigianato e del riciclo a Casalanguida. È stato inaugurato lo scorso 8 dicembre, in via Nuova, l'albero di Natale realizzato con pon-pon di lana fatti a mano da tante volontarie. "La lana - spiega il sindaco Luca Conti - è stata donata da tutte le famiglie di Casalanguida e anche da tanti nostri concittadini che vivono all'estero. L'albero diventa così un segno di come il Natale faccia sentire ancora più unita tutta la comunità". La pazienza e l'arte del saper fare di tante donne ha permesso di relizzare centinaia di pon-pon - sono circa 5mila - per formare il colorato albero. All'iniziativa hanno partecipato anche i bambini della scuole di Casalanguida, con il progetto natalizio inserito dalle insegnanti nel percorso didattico. L'albero di pon-pon ora accoglie i visitatori che arrivano dal corso principale e, nella piazzetta con il bel murale dedicato alla banda musicale e la vicina fontana di San Rocco, si crea uno scorcio in cui emergono i tratti caratteristici di Casalanguida.

Il paese è stato decorato anche con degli alberi di Natale riciclati. "Abbiamo recuperato legno da imballaggio - spiega il primo cittadino - per realizzare degli alberelli colorati da posizionare in tanti punti della città. Vuole essere un invito ad essere sempre più sensibili al tema del recupero e riciclo e, anche in questo periodo di feste, evitare sprechi". E, facendo i conti con le condizioni meteo del periodo, "ci saranno appuntamenti da condividere in paese, per regalare a tutti, e in particolare ai nostri bambini, momenti di serenità. Grazie - conclude il sindaco Conti - a tutti coloro che si sono impegnati con generosità e passione per rendere più bello il nostro paese".