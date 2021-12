In auto con tv e monitor di dubbia provenienza: denunciati per ricettazione due giovani

A bordo di un'auto, senza patente perché minorenni, con elettrodomestici "di dubbia provenienza". È quanto scoperto dai carabinieri del Norm di Vasto ieri sera durante i normali controlli del territorio.

I militari nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo sono stati insospettiti della presenza di un’auto con due giovani a bordo. Procedendo al controllo degli stessi hanno constatato la minore età di entrambi, quindi sprovvisti di patente di guida.

Durante un'ispezione più approfondita, nel cofano dell’auto sono stati rinvenuti due televisori e un monitor per pc di probabile provenienza illecita, anche in considerazione del fatto che i giovani non hanno saputo fornire una credibile spiegazione sul possesso del materiale.

I due sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre il giovane al volante dell’auto è stato segnalato anche per la violazione di guida senza patente.

La merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro giudiziario in attesa di individuarne la provenienza e l’eventuale restituzione al legittimo proprietario.