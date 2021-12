Ancora rischio frana sul lungomare di Casalbordino: transennato un tratto di litorale

L'erosione torna a minacciare il lungomare di Casalbordino, dove già due anni fa le mareggiate avevano sgretolato un pezzo di muro e di strada.

Ora il rischio è che accada lo stesso su un altro tratto di litorale. Per questo, in via precauzionale, la polizia locale e la Protezione civile hanno transennato un tratto di oltre 20 metri di via Alessandrini, la parte nord del lungomare. Le onde hanno eroso quel poco di spiaggia rimasta e ormai lambiscono la strada litoranea.

"Si tratta di un intervento di messa in sicurezza", spiega l'assessore al Demanio, Umberto D'Agostino. "La zona è a rischio frana, il mare è arrivato quasi al muretto, perciò abbiamo deciso di transennare la zona evitando il transito".

Ora serve prudenza: "L'invito, rivolto a pedoni e automobilisti, è di non passare in quella zona, tranne nel caso in cui sia strettamente necessario. L'arrivo dei massi frangiflutti, che consentiranno di mettere in sicurezza la zona, è previsto per la prossima settimana".