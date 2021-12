"Natale è"... "Vasto d’inCanto": domani le riprese del videoclip natalizio dedicato alla città

Domenica 12 dicembre alle 14.30, Piazza Rossetti sarà il suggestivo scenario delle ultime riprese di "Vasto d'inCanto", il nuovo videoclip musicale di Auro Zelli. L'iniziativa nasce dal desiderio di unire la città attraverso una canzone natalizia dal titolo "Natale è", un progetto "squisitamente vastese, volto a lanciare un bellissimo messaggio di gioia della città, per la città ed oltre". L'invito a partecipare è rivolto "a tutti coloro che hanno voglia di cantare, ballare ed essere protagonisti del videoclip ufficiale per un buon Natale corale: le scuole, le associazioni e tutti gli appassionati di musica".

"Numerosi artisti vastesi hanno già accolto l'invito a partecipare al video - si legge nel comunicato degli organizzatori - dando un prezioso contributo alla realizzazione dell'evento, fra i tanti: Luca Di Risio, Fabio Falcone, Sofia Fiore, Patrizia Quello che le donne non dicono, Umberto Palazzo, Alessandra Santovito, Nicola Cedro, Dario dei Malati Immaginari, Andrea Ianez, Emily Delli Quadri, Davide Alfieri, Pablo El Perro, Danilo Laccetti, Laura Laccetti, Fabio Neri, Greta De Santis, Alessia Laccetti, Andrea Colonna, Fernanda D’Ercole, Francesco Marchesani, Giorgia Loreto, Anna Maione, Rosanna Fiore e la partecipazione del piccolo Enea De Libertis. Hanno partecipato inoltre: Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino del Vasto" diretto dal Maestro Luigi Di Tullio, Coro Polifonico Stella Maris diretto dal Maestro Paola Stivaletta, Coro Angel’s Eyes Gospel Choir diretto dal Maestro Danilo Laccetti, Coro "Art Junior" associazione Golfo delle Idee diretto da Maria Grazia Pezzuto, Coro Allievi Only One Studio e associazione GunG Ets Aps, Coro Allievi Music Player Accademy diretto dal Maestro Piero Garone, Coro Polifonico San Paolo diretto dal Maestro Giorgia Loreto, Coro “Warm Up” diretto dal Maestro Alessandro Bronzo. La produzione è a cura della Only One Record-Vasto e dell'associazione culturale GunG Ets-Aps. Arrangiamenti di: Auro Zelli e Stefano De Libertis. Batteria: Davide Furia. Chitarre: Marco Petta. Pianoforte: Stefano De Libertis. Basso: Umberto Cinalli. Registrazioni, Programmazione, Mastering, Editing e Mix: Ony One Studio Vasto - Stefano De Libertis. Progetto e Coordinamento Artisti: Auro Zelli Rap. Freestyle by Pablo El Perro".

L'evento si avvale del patrocinio della Città del Vasto. A curare le riprese e la regia del video, coadiuvato per le riprese col drone da Graziano Di Totto, sarà Kevin Zingarelli. In caso di condizioni meteo avverse, le riprese saranno posticipate al primo giorno favorevole.