Transumanza, borghi, economia: a Scerni l’11 dicembre il "Forum degli Appennini" di Legambiente

Domani, sabato 11 dicembre, Palazzo Raimondi a Scerni ospiterà il Forum degli Appennini 2021, per "discutere l'agenda per la transizione ecologica e climatica degli Appennini". La prima parte dell'evento, che inizierà alle 09.30 e si concluderà alle 13.30, sarà dedicata al "Transumanza Day"; il tema della seconda sessione dell'incontro invece, con inizio dei lavori alle 15 e chiusura alle 18, sarà la "Convenzione degli Appennini".

"Un appuntamento – dichiara il sindaco Daniele Carlucci – voluto e cercato, attraverso Legambiente, da questa amministrazione per tornare a parlare di temi fondamentali per guardare allo sviluppo del domani. Da Scerni, dove originariamente era partito il progetto Appennino Parco d'Europa, si riparte per discutere il ruolo dei tratturi per sviluppare ciclovie, la mobilità sostenibile, le bellezze del paesaggio agrario, le potenzialità dei Borghi e le eccellenze enogastronomiche. Oggi – aggiunge Carlucci – Scerni si candida ad essere più protagonista attraverso progettualità che unitamente a Regione, Legambiente e gli altri attori protagonisti porteremo avanti per pianificare il territorio del post pandemia".

Il forum è organizzato da Legambiente per "definire un'agenda per la transizione ecologica e climatica degli Appennini e cogliere le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'attuazione del piano deve coinvolgere i territori e le comunità che devono disporre di strumenti operativi e organizzare cluster, come propone la Convenzione degli Appennini, per proporre progetti coerenti con la transizione ecologica e climatica. Sarà anche Transumanza Day, per celebrare il secondo anniversario del riconoscimento della Transumanza come patrimonio immateriale dell'UNESCO, e perché questa antica pratica di movimentazione stagionale del bestiame ha strutturato la complessa rete di tratturi lungo l'Appennino meridionale che rappresentano le moderne infrastrutture verdi per connettere la natura, rafforzare l'economia circolare e promuovere gli Appennini come ecosistema del benessere".

I lavori della giornata saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Legambiente Abruzzo.