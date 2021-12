Salesiani Vasto, domenica 12 dicembre l’incontro degli ex allievi di Don Bosco

L'Opera Salesiana di via san Domenico Savio a Vasto ospiterà, domenica 12 dicembre alle 16, l'incontro degli ex allievi e allieve di Don Bosco. Un evento che riunirà tutti coloro che hanno ricevuto una formazione Salesiana, con l'intento di creare un gruppo di lavoro da mettere a disposizione sulle varie attività da svolgere all'interno della Comunità Salesiana.

"All'appuntamento – si legge nell'invito del direttore don Alvaro Forcellini e del delegato don Nicola Cupaiolo - sono attesi tutti/e coloro che si sentono legati/e al nome di Don Bosco per la formazione ricevuta in gioventù presso quest'opera salesiana; non solo, ma anche presso altre opere salesiane, e facilitati per residenza a raggiungere la città o comunque desiderosi di riagganciare i rapporti con la famiglia salesiana. Sarà bello – aggiungono - condividere l'esperienza che gli insegnamenti di don Bosco ricevuti nel periodo di formazione sono sempre validi e utili se vi si rimane fedeli. Sarà anche il momento di condivisione delle attività svolte negli ultimi anni dai Salesiani, per parlare dei progetti per il futuro e ritrovare amici ed amiche con i quali si è trascorso del tempo insieme. Primo obiettivo di questo incontro – sottolineano - vuole essere quello di organizzarsi per costituire la locale Unione ex Allievi Salesiani, per una successiva e possibile affiliazione all'Associazione Nazionale. Poi…da cosa nasce cosa: una volta insieme, possono essere tanti i progetti da elaborare e realizzare nel nome e nello stile del Santo che vuole essere il prete anche dei giovani d'oggi: Don Bosco! Noi possiamo aiutarlo in questo".

Per informazioni: don Alvaro Forcellini (direttore Opera Salesiana di Vasto) 338.3771270; don Nicola Cupaiolo (delegato) 338.4811940; Nicolas Rossi (ex allievo) 335.1216368.