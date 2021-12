Natale 2021: iniziative in centro, sulla riviera e in periferia. Ecco il calendario completo

Una cassetta delle lettere in piazza Rossetti. La troveranno domani, sabato 11 dicembre, i bambini che vorranno inviare a Babbo Natale la loro letterina contente un desiderio sulla città che vorrebbero. L'idea più bella verrà premiata dall'amministrazione comunale. Inzieranno così gli appuntamenti natalizi a Vasto. Dal municipio è stato diramato oggi pomeriggio il calendario degli eventi nel centro di di Vasto, sulla riviera e in alcune zone periferiche.

L'8 dicembre è stata inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la cui installazione è stata accompagnata da polemiche sulla grandezza della struttura, che occupa buona parte dell'accesso pedonale della parte nord di piazza Rossetti. "Penso che il gradimento espresso dagli avventori, grandi e piccini, l'allegria e la vitalità che ha riportato in una piazza Rossetti sempre più desolata sia la risposta più concreta alla domanda su cosa penso delle polemiche", commenta la vicesindaca, Licia Fioravante. "I ragazzi sono stati all'aria aperta, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, piuttosto che riunirsi nelle case, dove rischierebbero maggiormente un eventuale contagio".

"La pista di pattinaggio sul ghiaccio l'avevamo sperimentata già negli anni scorsi, sempre con riscontri positivi", dice Marco Corvino, presidente di Vasto in centro, il consorzio dei commercianti della città antica. "Dove c'è qualcosa che attrae i bambini e le loro famiglie a noi va benissimo. Il Natale è fatto anche di queste cose, di divertimento. E' un segnale positivo, di ottimismo nel periodo che stiamo affrontando. Ben venga anche la posizione centrale della pista, che deve essere ben visibile, è stata messa lì perché è un po' più grande rispetto agli altri anni. Il centro deve essere rivitalizzato anche attraverso queste cose".

Il calendario degli eventi - 1Sabato 11 dicembre, ore 16, piazza Rossetti: Vasto Xmas Wish (a cura di Polvere di stelle); 2domenica 12 dicembre, ore 15, piazza Rossetti, Vasto d'Incanto (registrazione videoclip a cura di Auro Zelli); 3 domenica 12 dicembre, ore 19, circolo San Lorenzo: Natale itinerante (letture in Kamishibai e attività ricreative a cura di Chiara nei libri); 4-5 martedì 14 e mercoledì 15 dicembre, ore 15, Letterine di Babbo Natale nei quartieri della città (a cura di Loredana eventi); 6 mercoledì 15 dicembre, ore 19, piazza Barbacani, inaugurazione dei mercatini di Natale; 7 sabato 18 dicembre, ore 10, piazza Rossetti, Urban education. Semino palline, raccolgo felicità (a cura dell'asilo nido comunale San Paolo); 8 sabato 18 dicembre, ore 21, Teatro Madonna dell'Asilo, Io Shakespeare e Pirandello (con Giorgio Pasotti, a cura di Music player academy); 9 domenica 19 dicembre, ore 9,30, piazza Rodi, Giro Natale-Biciclettata sulla Via verde (a cura del consorzio Vivere Vasto Marina); 10 domenica 19, ore 10, piazza Rossetti, Croce rossa con i bimbi; 11 domenica 19, ore 16, piazza Rossetti, Laboratori manipolativi (a cura dell'associazione Asperger Abruzzo); 12 domenica 19 dicembre, circolo Sant'Antonio Abate, Letture in Kamishibai e attività ricreative (a cura di Chiara nei libri); 13 domenica 19 dicembre, ore 21, concattedrale di San Giuseppe, O nata Lux (concerto di Natale del coro polifonico Histonium); 14 mercoledì 22 dicembre, ore 21, concattedrale di San Giuseppe, Musiche di Natale-Orchestra giovanile Rossetti; 15 mercoledì 22 dicembre, ore 17, piazza Rossetti, Vasto in centro con Babbo Postcar (a cura di Loredana eventi); 16 giovedì 23 dicembre, ore 17,30, piazza Rossetti, Natale in canto-Corale Warm up; 17 giovedì 23 dicembre, ore 21, Teatro Madonna dell'Asilo, Ufo rock band in: "Se pupi sognarlo, puoi farlo..." (Disney musical tribute show a cura di Music player academy); 18 venerdì 24 dicembre, ore 17, piazza Rossetti, Christmas in rock-Flash mob (a cura di Music player academy); 19 lunedì 27 dicembre, ore 17, Polo bibliotecario, Natale itinerante (letture in Kamishibai e attività ricreative (a cura di Chiara nei libri); 20 lunedì 27 dicembre, ore 21, Teatro Madonna dell'Asilo, ... da Beethoven a Ravel (concerto di pianoforte con il maestro Michele Taraborrelli, a cura di Music player academy); 21 mercoledì 29 dicembre, ore 11, Polo bibliotecario, Natale itinerante (letture Kamishibai e attività ricreative (a cura di Chiara nei libri); 22 domenica 2 gennaio, ore 21, Teatro Madonna dell'Asilo, Per sempre Ennio Morricone (musiche da Oscar by Ensemble orchestra Eufonia, a cura di Marco Santilli communication); 23 mercoledì 5 dicembre, ore 17, sala consiliare del municipio, Premiazione del concorso Vetrina di Natale; 24 giovedì 6 dicembre, ore 11,30, pontile di Vasto Marina, La Befana vien dal mare (a cura del consorzio Vivere Vasto Marina; giovedì 6 dicembre, ore 21, Teatro Madonna dell'Asilo, Franco Oppini in Cocktail x3-Una brillante commedia che farà riflettere pur divertendo (a cura di Music player academy).