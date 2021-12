Monteodorisio, rinviato a sabato 18 dicembre l’appuntamento con "Natale nel Borgo"

Il maltempo rinvia l'appuntamento con Natale nel Borgo, primo evento del calendario delle festività di Monteodorisio.

A causa delle previsioni meteorologiche avverse, "l'amministrazione comunale, in accordo con le associazioni", si è vista costretta a rinviare l'appuntamento con i mercatini natalizi, inizialmente in programma sabato 11 e sabato 18 dicembre, ad un unico evento previsto per "sabato 18 dicembre dalle 17.30 in poi in Piazza Umberto I".

Ad allietare la serata, animazione, intrattenimento, stand gastronomici e creazioni artigianali.