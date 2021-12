Incidente tra due auto a San Salvo Marina, Fiat Panda termina corsa contro ristorante

Incidente con tre feriti a San Salvo Marina. Il sinistro è avvenuto all'incrocio tra via Vespucci e via Magellano conosciuto per numerosi altri precedenti.

A scontrarsi intorno alle 15.30 sono stati un'Audi A1 e una Fiat Panda. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto. Presente anche un'ambulanza del 118. Il guidatore dell'Audi ha riportato una ferita alla testa, trasportate in ambulanza per accertamenti anche due che viaggiavano sulla Fiat Panda.

Questa ha terminato la corsa contro il ristorante Agrimare abbattendo il portavasi e parte della copertura esterna del locale.