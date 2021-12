Le mareggiate devastano la costa di Vignola, residenti preoccupati

La situazione si fa sempre più preoccupante. Il maltempo che ormai da oltre un mese si abbatte a intermittenza sull'Abruzzo sta causando danni gravi su alcuni tratti costieri.

Le foto che pubblichiamo testimoniano le condizioni in cui versa il litorale di Vignola, lungo la costa settentrionale di Vasto. Un muro di contenimento in mattoni è parzialmente crollato. Un'ampia porzione di un giardino è franata in acqua. Sono gli effetti delle violente mareggiate dei giorni scorsi, quando il vento ha spazzato la riviera e le correnti marine hanno devastato uno dei tratti più suggestivi della costa vastese. Ad ogni inverno il dissesto si aggrava.

Sono trascorsi dieci mesi dai sopralluoghi dei tecnici della Regione insieme a rappresentanti politici regionali e locali, nove dallo stanziamento di 3,5 milioni di euro erogati dal Servizio regionale opere marittime, perciò i residenti della zona chiedono di accelerare i tempi, perché hanno paura per le loro case.

Il finanziamento, però, è stato inserito nell'annualità 2022 [LEGGI]. Il nuovo anno è vicino. Bisognerà spingere sull'acceleratore per evitare ulteriori gravi danni.