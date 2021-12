Giovanni Mariotti incontra commercianti e residenti del centro

In attesa che il centrodestra rompa gli indugi, i due schieramenti di centrosinistra proseguono con gli appuntamenti in vista delle Amministrative di San Salvo del prossimo anno.

Il movimento politico che sostiene la candidatura di Giovanni Mariotti ha organizzato un nuovo incontro nella sede di via Duca degli Abruzzi per incontrare commercianti, artigiani, operatori e residenti del centro "per condividere idee e proposte per il rilancio e lo sviluppo del centro cittadino". L'appuntamento è per domenica 12 dicembre alle 16.30.

Il movimento che sostiene la candidatura di Mariotti è formato dalle liste Democratici per San Salvo, Cambiamo San Salvo e Avanti San Salvo.