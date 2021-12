Giornata dei diritti umani, il 10 dicembre a Vasto un convegno contro la violenza di genere

Un convegno sugli strumenti per il contrasto della violenza di genere e un incontro con gli studenti del Polo Liceale Pantini Pudente dedicato alla difesa delle donne. Sono questi gli appuntamenti organizzati dalla Città del Vasto, insieme al Centro Antiviolenza DonnAttiva e all'Ordine degli avvocati di Vasto, in occasione del 10 dicembre, Giornata Internazionale dei diritti umani, data in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato, nel 1948, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR).

Si parte alle 10 con l'incontro con gli studenti del Polo liceale Pantini-Pudente nella sala consiliare del Comune, per proseguire alle 15.30 , sempre nella Sala "G. Vennitti", con il convegno "I principali strumenti giuridici per il contrasto della violenza di genere".

"La giornata in Comune – si legge nel comunicato del Municipio - è dedicata al contrasto della violenza sulle donne che, come da articolo 3 della Convenzione di Istanbul, è 'una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata'. Nel corso della mattinata l'assessore Nicola Della Gatta, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il vicequestore Fabio Capaldo e il maggiore Amedeo Consales, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Vasto, Vittorio Melone, l'avvocato Antonio La Scala e le operatrici del Centro Antiviolenza DonnAttiva, incontreranno una delegazione di studenti e studentesse nella sala consiliare".

"Nel pomeriggio - sottolineano dal Comune - si terrà il convegno, presieduto dal presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo. L'evento ha lo scopo di offrire agli avvocati e ai componenti della Rete Antiviolenza cittadina una panoramica dei principali strumenti giuridici per il contrasto della violenza di genere". Ad introdurre la conferenza sarà Felicia Zulli, responsabile del Centro Antiviolenza DonnAttiva di Vasto. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Menna, e dell'assessore all'Inclusione Sociale, Nicola della Gatta, interverranno Bruno Giangiacomo, presidente del Tribunale di Vasto e Antonio Maria La Scala, presidente dell'associazione Gens Nova Onlus. A moderare l'incontro, l'avvocato Vittorio Melone, presidente dell'Ordine degli avvocati di Vasto.

Per iscriversi al convegno è necessario inviare una mail a: info.dafneonlus@gmail.com. Ingresso gratuito e consentito solo con Green Pass, posti limitati.