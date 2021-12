"Per il litorale di Vignola la Regione ha subito stanziato 3,5 milioni di euro"

"Sul tratto della costa di Vasto, noto come Vignola, il consigliere Pietro Smargiassi confonde i tempi della burocrazia regionale, che sono stati tempestivi, con quelli della legge 145 del 2018 che disciplina i finanziamenti per gli interventi della messa in sicurezza del territorio. La Giunta regionale ha immediatamente preso in considerazione e affrontato il problema prevedendo, per l’annualità 2022, un finanziamento di 3,5 milioni di euro finalizzato proprio alla difesa del tratto di costa in questione".

Così il presidente della commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Consiglio regionale, Manuele Marcovecchio, e il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Umberto D'Annuntiis, rispondono al rappresentante del Movimento 5 Stelle.

"Nello spirito di collaborazione avuto fino ad ora - affermano Marcovecchio e D’Annuntiis - si prenda atto dell’impegno di questa amministrazione regionale che, a differenza della precedente, è subito intervenuta dando, così, risposte che cittadini e operatori di Vasto attendevano da anni".