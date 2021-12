Verso le amministrative: Fabio Travaglini, candidato sindaco del centrosinistra, incontra la città

Venerdì 10 dicembre alle 18, il Rosa Hotel di San Salvo Marina ospiterà l'incontro pubblico della coalizione di centrosinistra guidata da Fabio Travaglini, candidato sindaco alle elezioni amministrative 2022.

"Il momento - spiegano dallo schieramento - sarà occasione non solo per fare il punto sulle iniziative messe in campo negli ultimi mesi e sulle idee finora raccolte dai Comitati, ma anche per presentare la piattaforma programmatica aperta a tutti cittadini, con una attenzione particolare ai quartieri, alla cura degli spazi pubblici, ai centri di aggregazione sociale e agli impianti sportivi.

Inoltre, il candidato sindaco, Fabio Travaglini e la coalizione a suo sostegno - sottolineano - affronteranno anche il tema della composizione della squadra, che è e sarà una squadra aperta a tutti coloro che con impegno, dedizione, passione e lavoro intendono contribuire al bene, alla crescita e allo sviluppo comune della città".

L'incontro, aperto a tutti i cittadini e al territorio, si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid vigente. Per partecipare è necessario essere in possesso del "Super Green Pass".