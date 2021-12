Monteodorisio, ecco gli appuntamenti invernali: si parte con "Natale nel Borgo"

Torna a Monteodorisio l'appuntamento con Natale nel Borgo, primo evento del calendario natalizio allestito dall'amministrazione comunale con le associazioni del paese. Ci sarà un doppio appuntamento, l'11 e il 18 dicembre, con i mercatini natalizi che si svolgeranno, dalle 17.30 in poi, rispettivamente in piazza Madonna delle Grazie e piazza Umberto I. Le due serate saranno allietate da animazione e intrattenimento per piccoli e adulti, da stand enogastronomici, creazioni artigianali e idee regalo.

"Siamo felici di presentare gli eventi che accompagneranno la nostra comunità durante il periodo natalizio, attraverso iniziative semplici, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, ma allo stesso tempo significative perche nascono soprattutto grazie all’impegno e alla collaborazione tra le associazioni del nostro paese", hanno commentato il sindaco Catia Di Fabio e gli amministratori comunali in occasione della presentazione del calendario invernale.

Ci saranno anche quest'anno le iniziative promosse "dalla nostra amministrazione comunale tra cui la Festa degli anziani, il Brindisi con i neodiciottenni e Merito Tuo: la comunità che premia i meriti, per dare un riconoscimento ai giovani che hanno ottenuto successi in ambito scolastico e per chi si è contraddistinto in altre eccellenze. Tra le novità, come amministrazione proponiamo la realizzazione dei Presepi nei quartieri per i cittadini che desiderano ricreare la natività tra i luoghi del nostro paese. Il Complesso bandistico Città di Monteodorisio organizza un gemellaggio con la banda di Furci che culminerà con il concerto di Natale, il 23 dicembre, dal titolo Young Wind OrcheSTAR".

Gli eventi natalizi termineranno a gennaio con l'appuntamento Aspettando la befana per i più piccoli e con il Presepe Vivente, il 6 gennaio, a cura dell'Azione Cattolica.

"Nonostante il periodo particolare che stiamo affrontando e le dovute accortezze da continuare a seguire, siamo soddisfatti di continuare a proporre momenti di svago e di constatare che c'è voglia di partecipazione da parte dei cittadini. Ringraziamo di cuore tutte le associazioni che non fanno mancare il loro sostegno e l' impegno per la collettività", concludono gli amministratori.