Musica, luminarie e animazione: l’8 dicembre Scerni "accende" il Natale

Si terrà domani, mercoledì 8 dicembre a partire dalle 17 in Piazza De Riseis a Scerni, il primo evento del calendario natalizio organizzato dall'amministrazione comunale insieme all'associazione Carnevalari Scernesi e all'associazione Demetra. "Nei prossimi giorni - afferma il sindaco Daniele Carlucci - presenteremo il calendario completo di tutti gli eventi che svolgeremo unitamente alle altre associazioni locali".

"L'8 - afferma Michele Marrollo, consigliere delegato alle manifestazioni ed eventi - abbiamo organizzato, in collaborazione con i carnevalari e l'associazione Demetra, un evento che si aprirà, alle 17 con la sfilata della Banda musicale di Scerni, seguita dall'animazione con le Farfalle luminose, l'accensione dell'albero di Natale, castagnata, scrippellata, assaggi di primi e musica.

Il tutto – sottolinea il consigliere - si svolgerà in Piazza De Riseis osservando le norme e prescrizioni vigenti anti-Covid. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e ricreare lo spirito di comunità specifico del Natale".