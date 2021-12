Musica, cinema e spettacoli: nel calendario di Natale di San Salvo, eventi per grandi e piccini

San Salvo si prepara ad entrare nel clima natalizio con un calendario di eventi che, a partire da domani mercoledì 8 dicembre, accenderà la magia del Natale. "Un calendario tanto completo quanto diversificato – afferma la sindaca Tiziana Magnacca - che, ci accompagnerà tutti i giorni fino a domenica 9 gennaio". Programma predisposto con gli assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive, presieduti da Maria Travaglini e Tonino Marcello, e diffuso questa mattina dalla sindaca che ha condiviso "il lungo e articolato elenco di appuntamenti per tornare a vivere le vie del centro di San Salvo nel rispetto delle norme anti Covid e del super Green pass".

Dopo gli eventi del 3 dicembre, con l'inaugurazione della mostra "La storia di San Salvo attraverso le monete" e l'esecuzione della Missa Brevis di Jacob de Haan, domani, mercoledì 8 dicembre, arriveranno nelle vie del centro gli Elfi di Babbo Natale con gadget in regalo per tutti i bambini, e si aprirà al pubblico, fino al 5 gennaio 2022 nel Museo Civico Porta della Terra, la nona edizione mostra Arti presepiali a cura dell'associazione Nazionale Amici del Presepe, con premiazione il 9 gennaio 2022. Sabato 11, domenica 12 e sabato 20, il pomeriggio sarà animato dai canti tradizionali natalizi e quelli popolari a cura dell'associazione Amici delle tradizioni. Diversi gli spettacoli per bambini con il "Loran magic show", "Il circo di Natale" con giocolieri, trampoliere acrobata e mimo fantasista e "l'Accademia degli artefatti" con corpi astrali su trampoli che illuminano le vie del centro storico.

Non mancherà la musica con il "Concerto di Natale" a cura dell'Orchestra Young dell'associazione Musica in ….crescendo; la Christmas band, Street band dei Babbo Natale musicisti; la parata itinerante con zampogne e ciaramelles e danze a cura di Mangano Folk band; il "Concerto itinerante coro gospel" e il concerto a cura de "Le Voci del vastese" e la tradizionale Pasquetta a cura degli Amici della Pasquetta. Un cartellone che valorizza la cultura con diversi eventi. Previsti tre spettacoli teatrali tutti ospitati nella sala teatro Centro Culturale Aldo Moro con "Lumen - tra scienza e sogno" dell'associazione CreatiVita e compagnia Illoco Teatro di Roma (sabato 11 e domenica 12), con "Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda" scritto, diretto e interpretato da Giacomo Moscato (lunedì 27) e con "Delirio di un professore sadico" diretto e interpretato da Giacomo Moscato (mercoledì 29). Il Centro culturale accoglierà la presentazione dei libri "Dietro quei sorrisi" di Giovanna Giuliani a cura dell'associazione Proloco San Salvo (mercoledì 15), il Reading presentazione del libro "Il salice, il grano, la rosa" a cura di Stefano Barbati, Remo Rapino e Alessia Martegiani (domenica 19) e "Sua maestà di un amore" di Laura D’Angelo (martedì 4 gennaio).

Sarà un dicembre da trascorrere al cinema con quattro proiezioni al Centro culturale Aldo Moro, il 9 con "La Dea Fortuna" diretto da Ferzan Özpetek (2019). Il 16 "Napoli Velata" diretto da diretto da Ferzan Özpetek (2017), il 23 "La paranza dei bambini" diretto da Claudio Giovannesi (2019) e il 30 "Once upon a time in… Hollywood" scritto e diretto da Quentin Tarantino (2019).

Inoltre da domani, 8 dicembre, a domenica 9 gennaio 2022 in piazza Papa Giovanni XXIII sarà collocata la pista di pattinaggio e all’interno della villa comunale il "Villaggio di Babbo Natale", allestimento figure luminose Natalizie e giostre per bambini.

Tutti gli appuntamenti:

Mercoledì 8 - dalle 16:30 Vie del Centro: "Arrivano gli Elfi di Babbo Natale" con gadget in regalo per tutti i bambini;

Da mercoledì 8 a mercoledì 5 gennaio 2022 – Museo Civico Porta della Terra: “IX Edizione mostra Arti Presepiali” a cura dell’Associazione Nazionale Amici del Presepe

Giovedì 9 – ore 21:00 Dicembre al Cinema - "La Dea Fortuna" un film del 2019 diretto da Ferzan Özpetek;

Sabato 11, domenica 12 e sabato 20 - dalle ore 16:00 – Vie del Centro: "Canti Tradizionali e Popolari" a cura dell'associazione Amici delle tradizioni;

Sabato 11 ore 21:00 e domenica 12 ore 17:00 – Sala Teatro Centro Culturale A. Moro - spettacolo teatrale "Lumen - tra scienza e sogno" associazione CreatiVita e compagnia Illoco Teatro di Roma;

Domenica 12 - dalle ore 16:30 Villa Comunale - "Loran magic show" Spettacolo per bambini;

Mercoledì 15 - dalle ore 17:00 Sala Teatro Centro Culturale A. Moro - Presentazione libro “Dietro quei sorrisi” di Giovanna Giuliani a cura dell’Associazione Proloco San Salvo

Giovedì 16 – ore 21:00: Dicembre al Cinema - “Napoli velata” diretto da diretto da Ferzan Özpetek (2017)

Sabato 18 - dalle ore 16:30 Vie del Centro: “Il circo di Natale” un pomeriggio entusiasmante con giocolieri, trampoliere acrobata e mimo fantasista;

Domenica 19 - ore 20:30 - Chiesa di S. Giuseppe: “concerto di Natale” a cura dell’Orchestra Young dell’Associazione Musica in ….crescendo;

Domenica 19 - dalle ore 16:30 Vie del Centro: Christmas band, Street band dei Babbo Natale musicisti;

Domenica 19 – ore 18:30 Centro culturale A. Moro – Reading presentazione del libro “Il salice, il grano, la rosa” a cura di Stefano Barbati, Remo Rapino e Alessia Martegiani.

Martedì 21 - dalle ore 16:30 Vie del Centro: Parata itinerante con Zampogne e ciaramelle Suoni e danze a cura di Mangano Folk band;

Mercoledì 22 - ore 16:30 Vie del Centro: “Concerto itinerante coro gospel”;

Giovedì 23 - dalle ore 16:30 Vie del Centro: “Accademia degli artefatti”; corpi astrali su trampoli illuminano le vie del centro storico.

Giovedì 23 – ore 21:00 – Dicembre al Cinema - “La paranza dei bambini” diretto da Claudio Giovannesi (2019)

Lunedì 27 - ore 21:00 Sala Teatro Centro Culturale A. Moro - Spettacolo teatrale “Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda” scritto, diretto e interpretato da Giacomo Moscato;

Mercoledì 29 - ore 21:00 -Sala Teatro Centro Culturale A. Moro - Spettacolo teatrale “Delirio di un professore sadico” diretto e interpretato da Giacomo Moscato;

Giovedì 30 - ore 19:00 - Chiesa San Nicola - Concerto a cura de “Le Voci del vastese”;

Giovedì 30 - ore 21:00 – Dicembre al Cinema – “Once upon a time in… Hollywood” scritto e diretto da Quentin Tarantino (2019)

Gennaio 2022

Martedì 4 - ore 17:00 - Sala Teatro Centro Culturale A. Moro - Presentazione libro “Sua maestà di un amore” di Laura D’Angelo

Mercoledì 5 - ore 17:00 – Per le vie del Centro – La Pasquetta a cura degli Amici della Pasquetta

Domenica 9 - ore 17:00 – Museo civico Porta della Terra – Premiazione IX edizione mostra Arti presepi ali a cura dell’Associazione nazionale Amici del Presepe

Da mercoledì 8 a domenica 9 gennaio 2022 - Piazza Papa Giovanni XXIII - Pista di Pattinaggio: divertimento per grandi e piccini; Villa comunale “Villaggio di Babbo Natale” allestimento figure luminose Natalizie e giostre per bambini.