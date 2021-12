"Piccoli passi intorno a noi": messi a dimora venti nuovi alberi

Venti nuovi alberi sono stati piantati nello spazio verde della parrocchia San Giovanni Bosco. L'iniziativa è stata realizzata dagli scout del Masci e del gruppo Agesci Vasto 1, raccogliendo l'idea del parroco Don Alvaro Forcellini. Un gesto concreto "che segna piccoli passi intorno a noi - spiega Giuliana Giuliani del Masci -, ovvero come piantare 1000 miliardi di piante secondo la Coop26 e seguendo il pensiero di Papa Francesco".

Dopo il lavoro preparatorio, sabato scorso sono state messe a dimora le ultime piante e si è svolta una semplice cerimonia di inaugurazione dell'area che, nel termpo, diventerà un piccolo polmone verde per il quartiere. Il Masci ha provveduto all'acquisto delle piante da frutto "autoctone e di facile manutenzione come melograno, nespolo, giuggiolo e melo antico". I ragazzi dell'alta squadriglia e del noviziato dell'Agesci - dai 15 ai 17 anni - hanno realizzato le buche e messo a dimora le piante, sostenute da pali in cui si leggono anche i nomi delle diverse tipologie. "È stato un vero lavoro di squadra", commenta Giuliani.

All'inaugurazione hanno partecipato anche l'assessore all'ambiente di Vasto, Gabriele Barisano, e l'assessore alle politiche giovanili, Paola Cianci. "Dopo la lettura di un brano dell'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco - che ha ispirato l'iniziativa - e un canto scout, è stato simbolicamente piantato l'ultimo dei venti alberi con la benedizione di Don Massimiliano Civinini".