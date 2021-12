Premio Raffaele Artese: pubblicato il bando della decima edizione del concorso letterario

Il Comitato direttivo del Premio Letterario Raffaele Artese Città di San Salvo, riunitosi nelle scorse settimane, ha approvato il bando della decima edizione del Concorso, in scadenza il 10 marzo 2022.

"La partecipazione – spiegano gli organizzatori illustrando il regolamento del Premio - è riservata agli scrittori esordienti con un'opera prima in lingua italiana, pubblicata in forma cartacea e dotata di codice ISBN. Verranno esclusi racconti, saggi e altre opere che non rientrano nella definizione di 'romanzo'. Il romanzo non deve avere una precedente edizione digitalizzata o cartacea antecedente al 1° gennaio 2021. Dallo scorso anno è prevista anche una seconda sezione 'Letteratura per ragazzi' (11 – 18 anni), edita nel periodo 1° gennaio 2021 – 10 marzo 2022 come opera prima”.

"Mi preme evidenziare - commenta la sindaca Tiziana Magnacca - come il Premio Artese Città di San Salvo sia cresciuto in questi ultimi anni, diventando un fiore all'occhiello per la nostra città, grazie alla collaborazione tra Lions Club e Comune di San Salvo". Il concorso, aggiunge l'assessora alla Cultura Maria Travaglini, "afferma quanto sia importante favorire e alimentare la lettura nelle scuole della nostra comunità, coinvolgendo attivamente i giovani nello sviluppo del Premio stesso". Soddisfatto il neoeletto presidente Virginio Di Pierro che sostiene di essere "onorato dell'incarico che gli è stato assegnato e fiducioso nel lavoro che svolgerà il suo direttivo, affinché l'edizione del decennale sia un successo".

Il Comitato direttivo del "Premio Letterario Raffaele Artese Città di San Salvo" 2022 è composto da: Virginio Di Pierro (presidente), Maria Travaglini (vicepresidente), Marianna della Penna (segretario), Romina Palombo (addetto stampa), Venanzio Bolognese (tesoriere), Silvia Daniele (responsabile della giuria tecnica e popolare) ed Emanuele Ciuffi (affari legali).

Il bando è scaricabile dal sito www.premiosansalvo.it e dalla pagina Facebook del Premio.