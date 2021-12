De Filippis e Sensati vincono il primo torneo della Histon Padel Academy

È la coppia De Filippis-Sensati a conquistare la vittoria nel primo torneo di padel amatoriale organizzato dalla Histon Padel Academy sui campi del Nuovo Polo San Gabriele. Sono state 24 le coppie di giocatori, provenienti da Vasto, Montenero di Bisaccia, Lanciano e Pescara, a sfidarsi nel torneo che ha animato il fine settimana nel centro sportivo di via Silvio Pellico. Dopo una fase a gironi si è passati agli scontri ad eliminazione diretta che hanno portato alla finalissima in cui De Filippis e Sensati si sono imposti su Celenza e D'Angelo.

"Siamo soddisfatti per la riuscita di questo primo torneo - commentano gli organizzatori Pierluigi, Stefano e Andrea - che ha visto una buona partecipazione di giocatori protagonisti di belle sfide in campo. Ringraziamo tutti gli iscritti al torneo oltre che Nuovo Polo San Gabriele e Gabri's Cafè Bistrò che hanno permesso la realizzazione dell'evento".

La Histon Padel Academy "è una Asd che organizza corsi di padel per bambini ed adulti e collabora con alcune scuole locali per promuovere questo sport che, negli ultimi anni, sta riscuotendo grande successo in tutto il mondo. Per maggiori informazioni sui prossimi eventi promossi dalla Asd vi invitiamo a seguire la nostra pagina facebook".