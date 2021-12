Chiuso al traffico il sottopassaggio sulla strada Fs-San Salvo: è invaso dall’acqua

L'ennesima pioggia caduta sul litorale abruzzese tra novembre e questo primo scorcio di dicembre ha creato problemi sulla strada che dalla stazione ferroviaria Vasto-San Salvo conduce verso l'abitato di San Salvo.

Il sottopassaggio e i tratti di strada immediatamente a nord e a sud sono invasi da diverse decine di centimetri d'acqua. Per questo, nel primo pomeriggio somo intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto che, una volta constatato il pericolo per la circolazione, hanno deciso per lo stop al traffico.

L'area è stata delimitata con del nastro segnaletico bianco e rosso.

La pioggia, a tratti mista a grandine, ha creato disagi alla circolazione sul litorale, dove, come al solito, si è allagato il tratto di viale Dalmazia compreso tra gli incroci con via Del Greco e via Paolucci. Ma nella mattinata e nel primo pomeriggio non si sono registrate richieste di intervento al 115, tranne che per il sottopasso sulla strada della stazione.