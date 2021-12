Auto a fuoco nella notte a Castiglione Messer Marino, a rischio anche le tubature del gas

Sono stati i vigili del fuoco di Agnone a spegnere il rogo che, la scorsa notte, ha interessato un'autovettura a Castiglione Messer Marino evitando che le fiamme potessero danneggiare le tubature del gas metano presenti a poca distanza.

La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo la mezzanotte, con la sala operativa del 115 allertata dai carabinieri di Castiglione Messer Marino per l'incendio che stava interessando un'Alfa Romeo parcheggiata in strada. È stata quindi inviata la squadra di Agnone, la più vicina al luogo del rogo, che ha spento le fiamme mettendo "in sicurezza una tubazione del gas metano interessata dall'incendio", spiega una nota del comando regionale del Molise dei vigili del fuoco.

Saranno i militari della stazione di Castiglione Messer Marino a svolgere gli accertamenti per risalire all'origine dell'incendio.