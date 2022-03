Il programma natalizio di Gissi: si parte domani con i mercatini

Mercatini di Natale, musica, artisti di strada e spettacoli. Sono queste alcune delle iniziative del Natale gissano che, a partire da domani domenica 5 dicembre, e fino a giovedì 6 gennaio, "accenderanno" il periodo delle festività natalizie.

Si parte con i mercatini di Natale, 36 stand di oggettistica e prodotti gastronomici, come miele, ventricina locale, formaggi, zafferano e dolci tipici che, da domani alle 16 animeranno corso Remo Gaspari, abbellito dalle luci colorate delle luminarie che domenica verranno accese in paese. Un calendario ricco di eventi, danza e spettacoli, come quello di domenica 19 dicembre nel "villaggio di Babbo Natale" con animazione e musica, ma in cui non mancheranno momenti culturali, come quello di giovedì 23, che vedrà la presentazione del libro "Nostra Gypsum" di Angelo Ciccarone, volume che ripercorre la storia di Gissi.

Domenica 26 e martedì 28 dicembre, due concerti di Natale nella chiesa di San Bernardino: il giorno di Santo Stefano, quello del complesso bandistico di Gissi, seguito, il 28, dall'esibizione del gruppo musicale "Classic in modern". Il 27 dicembre spazio per la tombolata con il circolo pensionati "Aldo Giardini" e, per concludere in bellezza, il 6 gennaio, l'arrivo della Befana.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid. In caso di maltempo, gli eventi in programma all'aperto, si terranno nel Centro polisportivo "Aldo Moro".

Il programma completo:

Domenica 5/12 – Accensione delle luminarie e Mercatini di Natale (Corso Remo Gaspari, dalle ore 16)

Domenica 19/12 – Spettacolo di Natale (Largo la Porta, ore 17

Giovedì 23/12 – Saggio di danza della ASD Danza di Loredana Rocchio (Palazzetto dello Sport, ore 18)

Giovedì 23/12 – Presentazione del libro "Nostra Gypsum" di Angelo Ciccarone (chiesa di San Bernardino, ore 20.30)

Domenica 26/12 – Concerto di Natale del complesso bandistico Città di Gissi (chiesa di San Bernardino, ore 18)

Lunedì 27/12 – Tombolata natalizia (centro polisportivo “A. Moro”, ore 18)

Martedì 28/12 – Concerto musicale "Classic in Modern" (chiesa di San Bernardino, ore 18)

Martedì 4/01 – Incontro con i diciottenni (Sala consiliare del Comune di Gissi, ore 18)

Giovedì 6/01 – Arriva la Befana (Largo la Porta, ore 17)