I negozi del centro di Vasto, a dicembre, aperti anche la domenica

Negozi del centro di Vasto aperti tutta la settimana a dicembre, domeniche comprese.

Il consorzio Vasto in Centro replica l'iniziativa di avvicinamento al Natale degli anni scorsi. "Anche quest’anno, per le festività natalizie vogliamo offrire la massima disponibilità e accoglienza alla cittadinanza locale e agli ospiti che per l’occasione verranno o torneranno a Vasto. Con tale intento, tutte le attività, da domenica 5, rimarranno aperte sette giorni su sette per tutto il mese di dicembre. L’augurio è che lo shopping in centro possa essere espressione di una maggiore serenità e tranquillità, portatore di un sorriso in più che solo il Natale concede a tutti", spiega il presidente del consorzio, Marco Corvino.