Con "Un buco nel tetto", "Avis" e "La Conchiglia", la solidarietà "si fa in tre" per il San Pio

Tre associazioni unite da un unico obiettivo: la solidarietà. È stato questo il motore che ha alimentato la serata di beneficenza organizzata ieri, venerdì 3 dicembre, da "Un buco nel tetto", "La Conchiglia" e "Avis", insieme per raccogliere i fondi necessari all'acquisto di un impianto di filodiffusione per il reparto di oncologia dell'ospedale San Pio di Vasto.

"Una serata speciale – la definiscono gli organizzatori - mai come questa sera, si è percepito il senso di unione di più associazioni, tutte protese, ognuna nella propria peculiarità, ad un obiettivo comune, 'fare bene per fare del bene', aiutare chi è in difficoltà, anche nel poco perché, come diciamo sempre, basta poco per fare tanto". Un concetto importante, sottolineato e ribadito dall'ospite della serata, il cantante e showman Gigi Vigliani che, ieri sera, raccontano i promotori dell'iniziativa, "ha dato il meglio di sé e, coinvolto da questa gara di solidarietà, ci ha fatto trascorrere una serata spensierata, divertente, coinvolgendo tutti i presenti. La partecipazione attiva e divertita di tutti ci ha fatto capire quanto abbiamo bisogno di stare insieme, fare squadra e soprattutto farci coinvolgere in iniziative rivolte al bene comune".

Dai membri delle tre associazioni il ringraziamento "a tutti gli sponsor, tutti i partecipanti, Gigi Vigliani e il meraviglioso fotografo Costanzo D'Angelo che è riuscito a immortalare queste meravigliose ed emozionanti immagini di solidarietà e unione. Uniti si può donare dì più. Grazie a tutti e ricordiamoci: basta poco per donare tanto".