Istonia, il costone va messo in sicurezza. D’Elisa: "Soluzioni a basso impatto ambientale"

Vanno prevenuti altri smottamenti. Dopo il cedimento del terreno ai margini della strada, è chiuso ormai da una settimana un tratto della provinciale 212 Istonia: è un pezzo della corsia Vasto città-Vasto Marina, in tutto 56 metri compresi tra piazza Verdi e la rampa del viadotto Histonium [LEGGI]. Pur essendo strada provinciale, quel segmento è di competenza del Comune.

"C'è stato un sopralluogo dei tecnici del Genio civile", spiega Alessandro d'Elisa, assessore comunale ai Servizi manutentivi. "Da loro attendiamo indicazioni sul da farsi, per capire se sarà il Genio civile a occuparsi di finanziare l'intervento oppure se sarà a carico del Comune. I nostri uffici hanno elaborato un progetto, col relativo computo metrico. Le soluzioni sono due: fare un gabbione, altrimenti scegliere soluzioni di contenimento alternative e meno impattanti da punto di vista ambientale, in modo da consentire la rigenerazione della vegetazione. Propendiamo per questa seconda ipotesi".

Carreggiata piena di curve e stretta in diversi punti: la strada è vecchia e inadeguata agli attuali volumi di traffico da e verso l'ingresso principale della città [LEGGI].

"In questi anni - precisa il consigliere provinciale Vincenzo Sputore - abbiamo investito molto sulla manutenzione dell'Istonia. La Provincia, inoltre, ha stanziato 100mila euro per stendere altri tratti di asfalto drenante, simile a quello realizzato anni fa all'altezza della cosiddetta curva della morte, dove non si sono più verificati incidenti da quando è stato steso il manto che contrasta il rischio di aquaplaning".