Centro vaccinale Vasto, "Grazie a medici e volontari per ciò che fanno"

Un grazie a medici, volontari, addetti della Protezione civile e infermieri. È quanto espresso in una lettera recapitata al centro vaccinale di Vasto oggi da una persona che ha aderito alla campagna di immunizzazione al Covid-19. In queste ore in cui volontari e addetti devono gestire anche le lamentele per le lunghe attese, un messaggio sicuramente più conciliante.

"Volevo ringraziarvi – ha scritto Anna nella lettera recapitata al centro vaccinale – per ciò che fate per la comunità, ammiro la vostra dedizione e pazienza, indispensabili per svolgere il vostro servizio.

Ciò che fate non è vano, Gesù stesso disse in Luca 6:38 'Continuate a dare, e vi sarà dato. Vi sarà versato nella piega della veste una quantità generosa, pigiata, scossa e trabbocante, perché con la misura con la quale misurate sarà rimisurato a voi.

Grazie di cuore'".