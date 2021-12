"Riapertura del cinema, Menna dimentica di citare tutti coloro che stanno lavorando alla soluzione"

"Cogliamo l’occasione per rispondere al comunicato del Sindaco Francesco Menna, riportato da diverse teste locali circa l’imminente riapertura del cinema multisala di Corso Europa. Sebbene tutti auspichino che una città come Vasto torni presto a dotarsi di una struttura molto importante a livello socio-culturale, la riapertura della stessa vede profuso anche l’impegno di altre figure professionali che non sono state citate nel comunicato del sindaco e che in questo lungo lasso di tempo hanno sempre lavorato senza proclami cercando di mediare tra le diverse parti in causa". È quanto si afferma in una nota inviataci via email dalla dottoressa Annalisa Rossitti.

"Pertanto, a onor del vero, avremmo gradito che, fossero riconosciute professionalità ed impegno profuse anche dal Curatore fallimentare Dott.ssa Annalisa Rossitti e dal Comitato dei Creditori. Sperando che le luci e la magia del cinema tornino presto a risplendere nella nostra città, auguriamo buon lavoro a tutte le figure professionali coinvolte".