Un nuovo modello di sviluppo per creare lavoro: domani la presentazione di Vasto città etica

Si chiama Vasto città etica il progetto che verrà presentato domani, 3 dicembre, a Vasto. Alle 18 il convegno nella Sala Aldo Moro, nell'edificio est degli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia.

Secondo l'organizzatore, Lino Marino, "si tratta di un evento fondamentale per dare nuove idee di sviluppo. Passando prima per la nostra memoria storica vastese, ricorderemo da dove nasce la cultura del lavoro italiano, perché è unica" e "soprattutto come creare occupazione con artigianato, turismo, industria, agricoltura e cultura. Parleremo di come portare nelle scuole, nelle associazioni e negli oratori un nuovo metodo di dialogo. Vasto città etica è un progetto inserito nell'area nazionale Terre di lavoro".

Interverranno Alberto Peretti, filosofo del lavoro, Adri Cesaroni di Assovasto, Gianluca Ravasini di Confindustria, la dirigente scolastica Sandra Di Gregorio e rappresentanti del mondo sanitario, economico e dell'associazionismo. "Porteremo al centro di tutto - afferma Marino - la parola lavoro".