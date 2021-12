SS 16, lavori alla rotatoria tra San Salvo e Vasto Marina per far passare trasporto eccezionale

Lavori in corso per permettere il passaggio di un trasporto eccezionale sulla Statale 16 in territorio di San Salvo, al confine con Vasto. Gli interventi sono iniziati questo pomeriggio sulla rotatoria al km 522+350 in corrispondenza con via Paolucci e via Grasceta.

I lavori si rendono necessari per consentire il transito dei convogli che dovranno trasportare a Castelmauro le pale eoliche della Società Elettrica Trigno. Gli impianti saranno installati nel territorio del comune molisano in località "Macchiarotta". Gli interventi hanno ottenuto il parere favorevole dell'Anas e del Comune di San Salvo.

Oltre ad abbassare la montagnola della rotatoria e a rimuovere la segnaletica verticale sarà probabilmente necessario spostare temporaneamente una delle palme. Tutti i costi di manomissione e di ripristino dell'area – che non avverrà prima di 30 giorni – sono a carico della società così come l'attività di controllo e messa in sicurezza e le funzioni e gli obblighi del custode ai sensi Codice civile.