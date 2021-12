Prospero (FdI): "La pista si coniuga con le luminarie, ma la collocazione è infelice"

Da sempre addobbi, iniziative e attrazioni natalizie suscitano critiche e polemiche a Vasto. Fa discutere la decisione dell'amministrazione comunale di collocare una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio dentro piazza Rossetti, tra il monumento dedicato al vastese più illustre e il confine con l'anello pedonale esterno.

Solleva dubbi Francesco Prospero, consigliere comunale di Fratelli d'Italia: "È un'attrazione che si coniuga perfettamente con le luminarie e i mercatini di Natale. Tuttavia, allo stato attuale, diversamente dagli anni scorsi, la collocazione sembra alquanto infelice, in pendenza e tale da arrecare intralcio ai passanti. Aspettiamo, comunque, di vederla in azione, nel pieno contesto degli allestimenti natalizi nel centro storico, per esprimere un giudizio definitivo".

"Uno spazio pubblico, destinato al godimento dei cittadini, è stato occupato senza avviso e con un sistema che non dà alcuna garanzia pubblica", sostiene Antonio Borromeo, fondatore dell'associazione Papi Gump. "Tutto tace, mentre la piazza viene sottratta limitatamente alla sua destinazione, senza far sapere la ragione e il guadagno per il Comune", è la critica rivolta all'amministrazione comunale. "Ho presentato istanza urgente per avere le carte".