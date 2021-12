Le note della "Missa Brevis" di Jacob de Haan "annunciano" il Natale a San Salvo

Sarà la musica ad "annunciare" il Natale e ad inaugurare il calendario delle festività stilato dall'amministrazione comunale di San Salvo. Nella chiesa di San Giuseppe in piazza San Vitale domenica 5 dicembre alle 19.30 verrà eseguita la "Missa Brevis" di Jacob de Haan, musicista contemporaneo olandese.

Il concerto vedrà l'esibizione del Coro Selecchy di Chieti, che quest'anno celebra il quarantennale dalla fondazione, con la direzione del soprano Mariarita D'Orazio e l'accompagnamento degli Ottoni di Claudio nell'ambito della collaborazione con l'associazione culturale Monteverdi di Ripa Teatina e l'associazione regionale cori d'Abruzzo (Arca).

La "Missa Brevis" fu composta nel 2003 per coro e orchestra e commissionata dal Consiglio dipartimentale per la Musica e la Cultura dell'Alta Alsazia in celebrazione del millenario della nascita di Papa Leone IX a Eguisheim (Francia). I movimenti della messa eseguiti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei, sono adatti sia per la liturgia cattolica sia per quella protestante.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.