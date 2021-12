In piazza Rossetti la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Fioravante: "Lì faremo eventi natalizi"

Sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio il centro degli spettacoli del Natale 2021 a Vasto. La struttura è in corso di allestimento in piazza Rossetti. Più grande rispetto a quelle degli scorsi anni, la pista è in leggera salita ed è collocata nella parte nord della piazza, tra il monumento al poeta e il confine con l'anello pedonale esterno.

"Si tratta - commenta la vicesindaca, Licia Fioravante - di un'iniziativa che contempla la presenza di una pista di pattinaggio sul ghiaccio, che in Abruzzo è la seconda dopo Pescara, quindi poterà tanta gente, tanti ragazzi e tante famiglie. Con questa iniziativa ravviveremo il centro storico. Sulla pista saranno organizzati degli eventi per i bambini e per i ragazzi, quindi sarà un modo per ritrovarsi, con la gioia del clima natalizio, a festeggiare questi giorni che vengono dopo un periodo pandemico che ci ha costretto a restrizioni e all'obbligo di stare in casa. I ragazzi avranno quindi l'opportunità di stare all'aria aperta, pattinare e divertirsi".

Intanto è scaduto il 30 novembre il termine per presentare le proposte di Vasto social Christmas, il calendario degli eventi invernali, per cui il Comune ha stanziato 22mila euro [LEGGI].