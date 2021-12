Il sindaco Menna promette: "Il cinema riaprirà, spero prima di Natale"

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, torna ad annunciare una prossima riapertura del cinema Corso "si spera entro Natale”.

Il multisala è stato dato in concessione a una società "che ha proposto l’offerta migliore, che vanta esperienza nel settore e che ha proposto una serie di investimenti garantendo la riapertura di tutte le sale e del bar".

Nonostante l'unico cinema della città sia attualmente chiuso, il primo cittadino dà già per avvenuta la riapertura: "Grazie al lavoro di questa amministrazione, che dando mandato all’avvocatura comunale di intervenire nella procedura esecutiva, si è potuto raggiungere l’obiettivo di fornire alla città il cinema. Ho rispettato pertanto uno dei punti del programma da realizzare nei primi cento giorni di amministrazione. Ringrazio il giudice dell’esecuzione il dott. Tommaso David, il giudice del fallimento Anna Rosa Capuozzo e il custode giudiziario dell’immobile la dottoressa Luciana Cunicella. Grazie alla loro sensibilità e professionalità è stato possibile raggiungere questo importante risultato. Non si poteva immaginare una città e un territorio come quello del Vastese senza cinema".