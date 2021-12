Medaglia d’oro per il cintura viola Alessandro Di Nella: vince il Milano Fall Jiujitsu Challenge

Un'altra medaglia nella bacheca di Alessandro Di Nella. Dal Milano Fall Jiujitsu Challenge l'atleta sansalvese è tornato con l'oro al collo. Per lui un'importante affermazione in una delle gare più difficili del panorama nazionale di questa antica arte marziale.

Sbaragliando gli avversari, Di Nella ha conquistato il primo posto nella categoria Master 2-cintura viola.

Si amplia il suo medagliere personale, che già custodisce i titoli di campione italiano No gi Master 1-cintura blu e di vice campione italiano No gi Master 2-cintura viola.

"Gli incontri sono andati bene", commenta, "ma c'è sempre da migliorarsi e continuare a formarsi, soprattutto in vista dell'Europeo Ibjjf che si terrà a febbraio a Roma. Tutti gli atleti della Tribe jiu jitsu Pescara si stanno preparando per questo grandissimo evento. Il maestro Pino Petrini è fiducioso per tutti i suoi allievi, che si stanno allenando ad alti ritmi. Ringrazio, inoltre, il mio maestro, che mi sta supportando in un gruppo di studio a San Salvo, nel centro sportivo La selva, per ampliare il movimento del Brazilian jiujitsu nella zona del Vastese".