A Emanuele Santoro il "Premio Beethoven" al concorso pianistico di Bucchianico

Emanuele Santoro, studente del liceo musicale Mattioli di Vasto, ha conquistato il Premio speciale "Ludwig van Beethoven" al 17° Concorso nazionale di esecuzione pianistica Città di Bucchianico. Il giovane musicista vastese ha partecipato alla rassegna musicale organizzata dall'Associazione musicale e culturale Michele e Aldemario Curti con la direzione artistica del maestro Carlo Balzaretti, presidente di giuria di questa edizione.

Lo scorso fine settimana, nella sala concerti dell'associazione a Bucchianico, i pianisti provenienti da tutta Italia sono saliti sul palco per la loro esibizione. Santoro ha partecipato con la Fantasia di Mozart in re minore e Chiaro di Luna, sonata n 14 primo tempo do diesis minore di Beethoven. Ed è stato proprio quest'ultimo brano ad entusiasmare la giuria che gli ha assegnato il riconoscimento per la migliore esecuzione di un brano del compositore tedesco.

Grande soddisfazione per il giovane vastese la cui passione per la musica è innata. Nel suo percorso di studi sta frequentando il secondo anno del liceo musicale, seguito nello studio del pianoforte dalla maestra Irina Gladilina.

Emanuele Santoro si cimenta anche nella composizione di suoi brani. E proprio una delle sue recenti composizioni, dal titolo Emozione, diventerà presto un videoclip, per narrare in immagini ciò che la sua anima artistica riesce a trasmettere con le note del pianoforte.