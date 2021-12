"I love you" è il nuovo singolo di Lysa

È uscito oggi I love you, nuovo singolo di Lysa (nome d'arte di Lysa Gambatese). Il nuovo brano, prodotto da Elia D'Ovidio e Michele Canova Iorfida, è stato lanciato su tutte le piattaforme digitali con la produzione di Canova Records. C'è anche il videoclip, diretto da Mirko Salciarini, a rappresentare in immagini la storia raccontata da Lysa.

E la 22enne cantante vastese, sul suo profilo Instagram, così spiega il messaggio di I love you. "È un inno d'amore ma quello complicato, quasi tossico. È un'altalena di tristezza e felicità che non smette mai di dondolare, non c'è sicurezza. Fa male ma non si può stare senza".

A ottobre era uscito il videoclip di Alaska [LEGGI] un brano in cui Lysa aveva messo emozioni e ricordi con una dedica speciale per il nonno.

Ascolta I love you su Spotify - CLICCA QUI