"Abbiamo paura del futuro": in Regione il caso dei 276 lavoratori della Fondazione Mileno

Approda in Consiglio regionale la vicenda dei 276 lavoratori della sanità privata vastese collocati in cassa integrazione. Sono tornati a temere per il loro futuro i dipendenti della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus di Vasto Marina, titolare di strutture riabilitative ed Rsa. Il caso sarà discusso in commissione di Vigilanza, convocata per domani, 2 dicembre, alle 10 dal presidente, Pietro Smargiassi.

Relatore del punto all'ordine del giorno è Silvio Paolucci, consigliere regionale del Pd. Sono previste le audizioni di Nicoletta Verì, assessora regionale alla Sanità, Thomas Schael, direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti e rappresentanti della Fondazione Mileno e di Cgil, Cisl e Uil.

"Finalmente una convocazione istituzionale di tutti i soggetti interessati", commenta in una nota la rappresentanza sindacale aziendale della Fp Cgil, secondo cui "finalmente si è compresa la necessità di convocare tutte le parti in causa per discutere della cassa integrazione e della contrazione delle prestazioni extra-regionali, ma soprattutto capire cosa ci aspetta nel 2022 e negli anni a venire. Non è più tollerabile che ogni volta che si affacci un problema debbano essere sempre e solo i lavoratori con le loro famiglie a doverne pagare le conseguenze", "visto che anche nel 2020 hanno già dovuto fare la cassa integrazione".

La Fp Cgil auspica "una ritrovata attenzione verso i bisogni dei lavoratori delle strutture socio-sanitarie Rsa convenzionate e accreditate dopo i periodi bui che hanno vissuto durante l'emergenza pandemica" e "che l'incontro possa contribuire a trovare e proporre una nuova rinascita a queste strutture che in futuro potrebbero presentare problemi sulla mobilità attiva". Infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari, fisioterapisti, logopedisti ed educatori "hanno il contratto di lavoro scaduto da moltissimi anni" e inoltre "non hanno ricevuto un euro di bonus Covid dalla Regione Abruzzo".

"Noi lavoratori - conclude la Fp Cgil - viviamo una situazione di paura sul futuro, che mai prima d’ora avevamo riscontrato e ci auguriamo che la commissione Vigilanza comprenda la situazione e ci aiuti ad uscire dal tunnel".