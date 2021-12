Evento di solidarietà di "Un buco nel tetto" per fare un dono all’Oncologia del San Pio

L'associazione Un buco nel tetto ha organizzato una serata di solidarietà per fare un dono al reparto Oncologica dell'ospedale San Pio di Vasto. Venerdì 3 dicembre, alle 21, al Politeama Ruzzi di Vasto, vi sarà lo show di Gigi Vigliani, "Il cantante dei cantanti".

Il ricavato della serata - biglietto in vendita a 10 euro - sarà interamente devoluto, attraverso l'associazione La Conchiglia, per l'acquisto di un impianto di filodiffusione per la sala chemioterapica del reparto di Oncologia del San Pio.

"Aiutateci a donare momenti di serenità a chi deve eseguire la terapia chemioterapica", è l'appello dell'associazione vastese.

I biglietti sono disponibili in prevendita, contattando il numero 0873.671373.

Informazioni 347.5056629