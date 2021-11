Menna ordina l’abbattimento dei cinghiali in tre zone di Vasto. Fioravante: "Bisogna agire"

Via libera alla caccia di selezione in tre zone di Vasto. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha firmato l'ordinanza che dispone "l'attivazione del piano di controllo e caccia di selezione al cinghiale in via San Rocco, via Lota e località San Lorenzo, zone dove si registra il maggior numero di segnalazioni pervenute a questa amministrazione", dice il primo cittadino.

"Il problema della presenza degli ungulati sul nostro territorio è molto delicato e bisognava agire ed intervenire con la massima tempestività", spiega l'assessora all'Agricoltura, Licia Fioravante. "L'ordinanza, per motivi di tutela della sicurezza pubblica, è immediatamente esecutiva e con la stessa si può procedere sin da oggi all'abbattimento, compatibilmente con quanto stabilito dall'Ispra e in osservanza delle prescrizioni impartite dalla Provincia, anche per il tramite del comandante della polizia provinciale, maggiore Antonio Miri".

Da anni i cinghiali causano incidenti e devastano le campagne. Automobilisti e agricoltori chiedono da tempo provvedimenti drastici. Negli anni scorsi l'associazione Terre di Punta Aderci ha raccolto oltre duemila firme a sostegno della richiesta di interventi concreti.

Intanto, la Giunta regionale ha approvato, su proposta del vicepresidente, Emanuele Imprudente, ha esteso fino al 31 marzo 2022 "le attività di controllo delle popolazioni di cinghiale", si legge in una nota della Regione Abruzzo. Il provvedimento è provvisorio, in attesa "della predisposizione ed approvazione del nuovo Piano delle attività di controllo del cinghiale".