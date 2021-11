Il "torrone del sorriso": l’iniziativa di autofinanziamento dell’associazione Ricoclaun

"Il Torrone del Sorriso, un piccolo gesto solidale per finanziare i progetti Ricoclaun. Un dolce dono che regala sorrisi". Con questo slogan l'associazione che a Vasto si dedica alla clownterapia lancia l'iniziativa in vista delle festività.

"Natale è vicino e c’è, soprattutto in questo periodo di pandemia, l’esigenza sempre più diffusa di fare un regalo solidale. Vuoi compiere un bellissimo gesto disolidarietà? Vuoi destinare un piccolo regalo speciale a una persona cara? Quest’anno l’associazione Ricoclaun, che si occupa di Clownterapia nel territorio lancia il Torrone del Sorriso per finanziare i progetto Ricoclaun a favore soprattutto dei bambini e degli anziani del territorio per un dono solidale con il cuore", si legge in un comunicato del sodalizio presieduto da Rosaria Spagnuolo.

"Fare un regalo solidale è già di per sé un bellissimo gesto, che se accompagnato al Natale acquista ancora più magia. Esiste infatti una categoria di regali, il cui vero presentenon sta nell’oggetto che viene impacchettato, bensì nello spirito che si cela dietro la volontà di fare del bene. Il Torrone del Sorriso con il contributo di solo 5 euro potrebbe essere proprio il tuo dono solidale. Se sei interessato, puoi prenotare il suo Torrone del Sorriso al 347 3712722".