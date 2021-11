Don Domenico: "Saper valorizzare il tempo suscitando il bene"

Nella prima domenica di Avvento, in cui inizia l'anno liturgico, don Domenico Spagnoli esorta a "saper valorizzare, potenziare il tempo suscitando quel bene che la grazia vuole operare in noi. E allora l'Avvento ci invita a scrutare quella venuta di Cristo", dice il parroco di Santa Maria Maggiore, a Vasto, nell'appuntamento con la rubrica domenicale Il granello di senape. "Questo tempo deve aiutarci ad essere presenti in noi stessi, ad accorgerci di quello che il Signore si aspetta da noi".