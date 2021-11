Covid-19, a Vasto 16 nuovi casi in 48 ore. Gli attualmente positivi sono 93

Nelle ultime 48 ore a Vasto 16 nuovi casi di Covid-19 e 4 guariti. Gli attualmente positivi sono 93. Dall'inizio della pandemia, in città i contagiati sono stati 2099, di cui 1951 guariti e 55 deceduti.

Il bollettino regionale - Il numero dei ricoveri da Covid-19 sale sopra la soglia dei 100 posti letto occupati in Abruzzo. Scende, invece, al di sotto dell'uno per cento (0,9%) il tasso di positività. Nel giro di 24 ore sono stati 138 i casi di Sars-CoV-2; i contagiati hanno un'età compresa tra 2 e 82 anni. Un solo guarito (80566 in totale), nessun deceduto.

Attualmente in Abruzzo sono positive 4311 persone (+137), di cui 106 ricoverate in area medica (+8), 9 in terapia intensiva (invariato), 4196 in isolamento domiciliare (+129). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (11), Chieti (57), Pescara (39), Teramo (26), in accertamento (5).