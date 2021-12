È ancora Vasto Basket formato trasferta: i biancorossi battono la Magic Chieti

La Ge.Vi. Vasto Basket continua a macinare successi in trasferta in questo primo scorcio del campionato di serie C Gold. I biancorossi hanno conquistato una preziosa vittoria - la quarta fuori casa - sul parquet del PalaDyco contro la Magic Basket Chieti chiudendo, al termine dei 40 minuti di gara, con il minimo vantaggio, 72-71.

La sfida è stata giocata dalle due squadre con un sostanziale equilibrio. Nel primo quarto Di Tizio e compagni erano avanti 21-20, poco superiore il margine a metà partita, 35-33. Al ritorno in campo dopo la pausa lunga la squadra di coach Di Salvatore ha provato l'allungo, attestandosi sul 57-51. Il finale di partita è stato ad alta intensità. I vastesi hanno trovati il vantaggio con un 2 su 2 dalla lunetta. Poi, nell'ultimo possesso dei teatini, si è alzato un muro che ha impedito il canestro del controsorpasso.

La 7ª giornata si chiude con il successo della Vasto Basket che sale a quota 10 punti in classifica, agganciando proprio gli avversari di questa sera insieme a Unibasket Lanciano e Pescara Basket, alle spalle dell'Amatori capolista.

Domenica prossima si torna sul parquet di casa, dove arriverà la Farnese Basket, con l'obiettivo di continuare in questa marcia positiva e mantenere le posizioni di alta classifica.