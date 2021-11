Il Circolo Laudato si’ porta in piazza la "tenda di Abramo"

Il Circolo Laudato si' di Vasto sarà presente domenica 28 novembre 2021 in piazza L.V. Pudente, con la “Tenda di Abramo”.

"La missione di questo Circolo - spiega la responsabile Giuliana Giuliani - è conoscere attraverso la lettura e la riflessione comunitaria, l’Enciclica di Papa Francesco sulla crisi ecologica e sulla sofferenza della nostra Terra. Promotore è il gruppo Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) di Vasto, che intende fornire un servizio alla cittadinanza, invitandola a prendere coscienza della crisi ecologica già in atto".

Il Circolo ha scelto di allestire in piazza, come già fatto in altre occasioni nelle scorse settimane, "la tenda di Abramo, un simbolo che riunisce le tre religioni monoteiste, tutte interessate, in un’ottica ecumenica, a rispondere al grido di allarme della Terra. La tenda è simbolo di essenzialità e di leggerezza, è un’impronta sul terreno che non lascia segni ecologici pesanti per le future generazioni. Chiunque può partecipare al circolo Laudato si', basta lasciare il proprio nome e recapito presso la Tenda, nella mattinata di domenica e sarà ricontattato e informato sulle iniziative in atto". Per informazioni e contatti Anita 347 8496574 - Giuliana 3290918984.