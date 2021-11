"Il valore dei fatti", il 3 dicembre la presentazione del libro di Italo Radoccia

Sarà presentato il 3 dicembre alle 17 a Vasto il libro del giudice Italo Radoccia "Il valore dei fatti", edito dalla Cedam. L'incontro, che si terrà nella sala consiliare del Comune di Vasto, è organizzato dalla Società Vastese di Storia Patria.

Dopo i saluti del sindaco Francesco Menna ci saranno le relazioni di Fabio Cardone (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Pierpaolo Andreoni (Foro di Vasto), Camillo Romandini (Corte di Appello Roma). Le letture saranno affidate a Simona Cieri e Letizia Daniele. Moderatrice dei lavori sarà Gabriella Izzi Benedetti presidente della Società Vastese di Storia Patria.

La casa editrice Cedam così presenta il volume di Italo Radoccia: “Elemento centrale di un ordinamento penale è il fatto concreto e i valori ad esso connessi, valori che si ricavano proprio sul terreno della realtà, in funzione della persona, pur in un mondo in continua oscillazione tra principi astratti, norme, ed elementi di senso comune, tra istanze di giustizia e logiche di potere, tra la discrezionalità del giudice e le scelte politiche del legislatore, nell’eterna dialettica tra autorità e libertà”.

“Il diritto è il fenomeno che più fortemente di ogni altro esprime la tendenza all’oggettivizzazione dei valori, da far valere secondo un criterio di verità al di là della distinzione tra “verità processuale” e “verità reale” che lascia spesso il senso di una giustizia incompiuta; il diritto nasce dal fatto e in definitiva nella valutazione dei fatti trova il suo compimento”. Si avverte allora il passaggio dalla centralità della legge alla centralità dell’uomo di legge, rappresentato da un giudice coscienzioso, che deve essere il custode dei fatti con sensibilità e capacità intuitiva, perché il diritto consente di navigare a vista, ma è la coscienza a guidare il timone. L’uomo è un soggetto sovrano, titolare di una dignità propria, ma che più che regole e principi astratti reclama fiducia, vuole legami, relazioni, fatti carichi di valori oggettivi in cui riconoscersi proprio come persona, perché i fatti possono sempre rivoltarsi contro chi ha delle “buone ragioni”.