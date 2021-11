Vasto, rischio smottamento: senso unico in via Istonia

Rischio di fango sulla carreggiata. Per questo motivo via Istonia a Vasto potrà essere percorsa solo dagli automobilisti che provengono da Vasto Marina. È stato da poco istituito il senso unico che segue il sopralluogo del Genio civile regionale che ha rilevato che il fenomeno di scivolamento provocato dalle piogge dello scorso 23 novembre potrebbe riattivarsi invadendo la carreggiata che collega piazza Verdi con Vasto Marina e la SS16.

Per scendere bisognerà percorrere via Crispi, via Roma e via Magnacervo. La strada resterà parzialmente chiusa almeno fino alla prossima settimana quando saranno effettuati ulteriori controlli finalizzati alla messa in sicurezza.