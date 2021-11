I luoghi dell’immondizia: nel centro abitato le discariche degli incivili

Le strade dell'inciviltà in pieno centro abitato. Le foto si riferiscono all'area sottostante il viadotto Histonium, dietro la fermata degli autobus che si trova lungo il centralissimo corso Mazzini, a poche decine di metri da piezza Verdi. Ignoti usano la zona brecciata come una discarica dei residui di bagordi notturni e di lavori per l'edilizia. L'area non è recintata. Andrebbe anche videosorvegliata per scoprire chi sono gli inquinatori.

Il video che pubblichiamo qui è stato registrato qualche decina di metri più a nord, lungo viale del Cimitero, dove le aiuole sono cosparse di rifiuti. Anche qui i residenti chiedono multe salate per i responsabili, in modo tale da scoraggiare chi crede che la strada possa essere usata come un immondezzaio.