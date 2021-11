Dalla Regione fondi per la palestra Centofanti-Natale e per il teatro Rossetti

Arriveranno dalla Regione Abruzzo 90mila euro di fondi per realizzare lavori di riqualificazione su due edifici pubblici della città di Vasto. La somma, ripartita a metà, servirà per il rifacimento della copertura della palestra Centofanti-Natale, nel quartiere San Paolo, e per gli interventi al teatro Rossetti, già in corso.

La copertura della palestra avrà "un sistema di impermeabilizzazione per consentire lo svolgimento delle attività in un luogo sicuro e salubre - spiega il consigliere regionale Pietro Smargiassi, che ha presentato l'emendamento -. Oggi in questa palestra, quando ci sono abbondanti piogge, i disagi sono enormi, ma i ragazzi affezionati al luogo vogliono continuare ad allenarsi lì. Dobbiamo sostenere i giovani e lo sport e da oggi si interviene su un luogo di aggregazione sportiva, punto di riferimento per tanti giovani vastesi, in maniera fattiva e risolutiva".

E poi ci sono i fondi per il teatro Rossetti, oggett di intervento di recupero il cui progetto è stato da poco approvato. "È un edificio di fondamentale importanza per la memoria storica e culturale della città - sottolinea il consigliere del Movimento 5 Stelle -. Per questo ho chiesto e ottenuto uno stanziamento di 45 mila euro per lavori di adeguamento della struttura e interventi straordinari che renderanno a questo luogo storico la magnificenza che lo ha contraddistinto per secoli".