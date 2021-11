"Non è colpa mia se sono nata donna": a Scerni lo spettacolo teatrale di Pina Bellano

L'assessorato alle Politiche Sociali di Scerni, in occasione delle iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizza lo spettacolo “Non è colpa mia se sono nata donna”, che si terrà nella sala convegni del Comune questa sera venerdì 26 novembre alle ore 20:30. Ospite d'onore Pina Bellano con il suo spettacolo "Non è colpa mia se sono nata donna". Accompagnata alla chitarra da Piero e Luigi Minicucci, l'attrice abruzzese interpreterà una serie di brani che offriranno spunti di riflessione sul senso di questa giornata.

"Un'iniziativa – commenta l’assessore al Sociale Laura Toscano – per ribadire quanto sia di stretta attualità la violenza di genere in ogni sua forma e soprattutto le istituzioni devono creare momenti di sensibilizzazione per i cittadini. Durante la serata interverrà la psicologa Evelyn Di Santo e sul Municipio verrà proiettato una luce rossa per l'occasione. L'evento – conclude Toscano - è gratuito ed aperto a tutti”.